Marcelo Espina: "Jaime Valdés es jugador del club, no sé por qué me preguntan por él"

El Gerente Deportivo de Blanco & Negro, Marcelo Espina, regresó esta mañana desde Argentina donde estuvo enfocado en tres temas relevantes para el cacique: El centro de entrenamientos para la pretemporada, el rival para la “Noche Alba” y reuniones con potenciales candidatos a asumir la banca técnica.

“Lo primero que fuimos a hacer fue cerrar la pretemporada que la haremos en Buenos Aires y luego concretamos el partido con Estudiantes de La Plata, amistoso que se jugará el 19 de enero para la “Noche Alba”, dijo Espina.

En cuanto a las conversaciones que mantuvo con algunos directores técnicos, entre ellos Eduardo Coudet, el “Calamar” no entregó mayores luces respondiendo superficialmente que “hablaré con el directorio de Blanco & Negro y les comentaré con los entrenadores que me junté. Luego también sugeriré bajo mi opinión deportiva quién y por qué debiera ser elegido para que se negocie el tema presupuestario donde yo no me meto. Tras eso el directorio decidirá quién asuma el cargo”.

Pese a las evasivas, el propio entrenador de Racing confirmó la reunión con Espina y sus deseos de mantenerse por ahora en Avellaneda y terminar el campeonato donde es líder junto a la Academia.

Entretanto, Marcelo Espina, se mostró sorprendido por las consultas referidas a la eventual partida de Jaime Valdés. El gerente deportivo del cacique manifestó que “es jugador del club, no sé por qué me preguntan por él. Jaime dijo en julio pasado, cuando yo no estaba aún en el club, que quería salir de Colo Colo pero lo convencieron. Ahora yo no he conversado con el jugador”.

Por último aseguró que Barroso debería continuar y Brayan Cortés no partirá a préstamo. “Con Julio Barroso estamos ahí. Nosotros no podemos tener a los jugadores en vilo hasta que se concrete la llegada del nuevo entrenador, eso no corresponde a nuestro parecer. Brayan Cortés va a tener minutos en Colo Colo, tiene que estar tranquilo porque con 23 años es el futuro arquero del fútbol chileno. Debe confiar en sus capacidades”.