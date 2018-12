Clubes recibirán US$ 2,9 millones de dólares gracias a la venta del CDF

En la sede de Quilín se realizó el último Consejo de Presidentes de la ANFP bajo el mandato de Arturo Salah. Los clubes se reunieron para aprobar las bases de los torneos de Primera División, Primera “B” y para ser informados acerca de los dineros de la venta del CDF.

En cuanto a este último punto incluido en la tabla, cada uno de los 16 clubes de la categoría de honor y los 16 de ascenso, recibirán entre el viernes 21 y el lunes 24 de diciembre los US$ 2.9 millones de dólares que le corresponden, recordando además que veinte equipos solicitaron un préstamo de US$ 1 millón de dólares que debe ser regresado.

“Están girados los recursos a la ANFP, ahora empieza el proceso con los bancos para hacer los depósitos a los clubes, es un buen regalo de Navidad para ellos. Recordemos también que, dentro de las bases de licitación, se acordó que parte de estos recursos irán al gremio de los jugadores”, dijo al finalizar la sesión, Arturo Salah.

En cuanto a las bases del campeonato, hubo dos modificaciones importantes. En primer lugar, un jugador que disputó menos de 180 minutos en la primera rueda podrá jugar por otra institución en la segunda parte.

“El ideal es que un jugador no pueda estar en dos equipos en un mismo campeonato, pero se consensuó que habiendo jugado menos de dos partidos, puede salir de un equipo para tener continuidad. Eso es bueno para el jugador y el club, es una medida inteligente”.

La segunda modificación tuvo relación con la regla de juveniles, en ella de decidió que uno de los dos jugadores incluidos en la nómina de partido puede haber nacido en 1998 (ser sub 21). Arturo Salah explicó este cambio manifestando que “hay una estadística muy importante donde se establece que el 66% de los jugadores que lo hicieron por la regla sub 20, al otro año no fueron considerados y no se consolidaron en el plantel de su equipo. Por lo tanto, aprobar que dentro de los dos juveniles exista un sub 21 ayuda a la madurez del futbolista”.

Arturo Salah debe entregar su puesto como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a Sebastián Moreno, a más tardar el próximo 7 de enero.