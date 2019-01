Héctor Robles: "Las amarguras duran mucho, mientras que el dulce de la victoria dura poco"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Respiró Héctor Robles. El DT de la Sub 20 de la Selección chilena de fútbol consiguió su primera victoria en un Sudamericano y nada más que ante Brasil. El entrenador no ocultó su alegría y señaló que el equipo respondió al trabajo que venían realizando desde que inició el proceso.

“Creo que el equipo respondió en las facetas que habían estado al debe, que eran la definición, la profundidad y la generación de oportunidades de gol. Brasil era un rival durísimo, con muy buenos futbolistas, pero Chile se adaptó muy bien”, indicó el DT de la Sub 20.

“Yo me hago cargo de nuestro trabajo, y creo que el equipo se adaptó a lo que es el Sudamericano. Chile fue el único equipo que logró someter a Brasil a dividir la pelota”, complementó Robles.

En relación a las dudas por los primeros resultados, el entrenador señaló: “Los 10 países tienen dudas, porque los jugadores son jóvenes y van creciendo con la presión. Van avanzando con la madurez que deben encontrar, el equipo funcionó bien tácticamente, generó buenos ataques, hoy jugadores subieron su nivel, estuvieron a la altura y vamos a seguir en ese camino”.

“Debe haber un feeling entre los jugadores y el entrenador, hay que mejorar permanentemente, más con estos jóvenes. Hoy los nombres propios que jugaron arriba fueron distintos, con otra disposición, destaco a Valencia que quedó al último en la nómina final y que hoy jugó un gran partido”, complementó el adiestrador chileno.

El “Choro” también tuvo palabras por las críticas y explicó: “Hay que tener calma ante las críticas, cuando se adopta una posición de incredulidad ante el entrenador. Las responsabilidad y toda la presión la tiene el entrenador, para que los jugadores entrenen tranquilos y obtengan los resultados. La idea es que ellos puedan avanzar”.

Finalmente, el técnico de la Sub 20 chilena concluyó: “La sensación de jugar dos sudamericanos y no haber saboreado un triunfo, ese dulce que te entrega un triunfo, y esa es la vida de un entrenador. Las amarguras duran mucho, los dulces duran poco. Y es en los momentos cuando se consiguen triunfos como los de hoy, ante Brasil, creo que me pone muy contento, pero sabiendo que tenemos en 48 horas la posibilidad de abrochar la clasificación ante Colombia”.