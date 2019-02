Hinchas de Pumas organizan recibimiento hostil a Nicolás Castillo

El regreso del delantero nacional a tierras aztecas, esta marcado por una curiosa casualidad, junto a su escuadra, el América, visitará la cancha de su exequipo, el Pumas, que además es el gran rival de las Águilas en el fútbol mexicano.

Desde que se confirmó el fichaje del delantero chileno por el cuadro “crema”, los seguidores del Pumas, han demostrado su desaprobación con el que fuese un goleador letal en temporadas anteriores. También han sido sus ex compañeros quienes le enviaron ácidos mensajes al ex Católica, dejando en claro que no perdonan su fichaje por el clásico rival.

Andrés Iniestra, mediocampista de Pumas, señaló en la previa del clásico que “a mí me da igual dónde juegue Nico. A partir de que llegó al América, no es bienvenido en Ciudad Universitaria“.

Por otro lado, y como era esperable, la hinchada felina, ya hizo un llamado para que el domingo todos acudieran con billetes falsos y pancartas para recibir al que hace seis meses era la máxima estrella del club.