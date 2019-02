Coordinador FIFA y Mundial 2030: "Se puede hacer"

Luego del anuncio de Sebastián Piñera sobre que Chile postulará junto a Argentina, Uruguay y Paraguay para ser sede de la Copa del Mundo del 2030, ha habido distintas opiniones al respecto sobre un decisión que ha sido controversial.

Pese a ello, el coordinador de eventos de la FIFA y que fue el coordinador de la sede de San Petesburgo en el pasado Mundial de Rusia, Michael Boys, habló sobre que viene para el país para preparar la postulación y que ésta sea exitosa.

“Lo primero es integrarse al grupo de trabajo y preparar la postulación. Luego un proceso formal, cuando FIFA abre postulaciones y fija un plazo para presentarse. Ahí fija los estándares mínimos, garantías, qué se debe presentar, el objetivo del evento”, dijo en entrevista con La Tercera.

Sobre los plazos, sostuvo: “Hasta el momento el anuncio de los organizadores se hace con ocho años de anticipación. Por eso es que en torno al Mundial de Qatar se debería estar anunciando cuál es la sede para 2030. Pero antes se avisaba con cuatro, luego seis, ahora ocho y puede cambiar. No hay plazos predefinidos”.

Además, el periodista también habló sobre qué tiene Chile para poder postular: “Las condiciones basales de Chile son buenas. Hay una economía relativamente ordenada, un país que va en vías desarrollo, condiciones de infraestructura buenas, capacidad organizativa de eventos deportivos muy buena. Si me dijeras que se juega el próximo año, no es posible hacerlo, porque los estándares, no solo en materia de infraestructura deportiva, si no que generales del país tienen que mejorar”.

De todas maneras y a pesar de las mejoras que deben realizar, ve con chances que el país albergue el Mundial: “No hay ninguna condición de base que a uno le haga decir que Chile no está en condiciones de organizar un evento deportivo así. Y lo mismo se extiende para Uruguay, Paraguay y Argentina. De que se puede hacer, perfectamente se puede hacer”.

ATON Chile/ J.C