Debut soñado: Matías Fernández anota el gol del triunfo de Junior de Barranquilla

Aton Chile/Radio Agricultura

Matías Fernández tuvo un recibimiento de rockstar en el Junior de Barranquila, último campeón colombiano y finalista de la Copa Sudamericana. Es el refuerzo con más galones de la temporada y se convirtió en el futbolista mejor pagado del fútbol cafetero. Había ansias por verlo en cancha. Hoy llegó el día.

Parecía que no iba a ser un debut feliz. El elenco Tiburón, jugando en el Estadio Metropolitano, caía por 0-1 ante Rionegro Águilas, por la fecha cinco de la liga. Pero apareció el formado en Colo Colo para ser el héroe de la película y decretar el empate definitivo en la agonía.

El ex Necaxa arrancó en el banco de suplentes. El dueño de casa no encontraba el camino para perforar la zaga antioqueña y a los 61’ el técnico Luis Fernando Suárez mandó a la cancha a “Matigol” en reemplazo de Sebastián Hernández.

El chileno entró a buen nivel, dejando destellos de su calidad, pero el panorama se oscureció para los suyos a los 77’. Jader Obrian aprovechó un rebote de la zaga local y, tras una media vuelta, sacó un potente remate que dejó sin opción a Sebastián Viera.

Junior, gran favorito al título, quedó herido en su orgullo. Se fue con todo a buscar la igualdad. Sin embargo, su constante martilleo no daba frutos y la desesperación lo empezó a consumir. No había claridad, pero estaba Fernández. A los 90+2’ el ex Fiorentina controló a la entrada del área y con un ajustado remate salvó el honor de los rojiblancos. Su aventura en Colombia empezó bien.