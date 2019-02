Suazo tras la primera victoria de Colo Colo: “Es la constancia del trabajo a pesar de las derrotas del Torneo de Verano”

Colo Colo sumó su primera victoria del 2019, tras el opaco nivel mostrado en el Torneo de Verano que se realizó en Viña del Mar, por lo que el polifuncional volante Gabriel Suazo aseguró que en este compromiso ante Unión Española se vio el fruto del trabajo. Además, alabó a sus compañeros por el juego mostrado.

“La verdad que este triunfo es gracias a la constancia del trabajo a pesar de las derrotas del Torneo de Verano, tomamos la confianza y sabíamos que podíamos conseguir un triunfo en el inicio del campeonato”, comenzó diciendo en CDF.

Respecto a las bajas para este compromiso de Esteban Paredes y Jorge Valdivia, “Gabi” señaló que “son bajas importantes, son pilares y referentes del plantel. Pero para eso estábamos nosotros y lo hicimos bien”.

También tuvo palabras para Gabriel Costa y Pablo Mouche, quienes hicieron un correcto compromiso. “Ellos llegaron con todo al plantel, hicieron una pretemporada increíble. Si bien Mouche se integró al final ha rendido de forma increíble, eso se vio demostrado hoy”.

Sobre su nivel, el volante sentenció que “está siempre ha sido mi posición, he jugado otras veces de lateral, pero en esta me siento más cómodo dónde más he podido rendir”.