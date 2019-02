Ernesto Valverde elogia a Arturo Vidal: “Es un jugador diferente al resto que tenemos”

El volante chileno Arturo Vidal paulatinamente se ha ido ganando un espacio en el FC Barcelona y ha puesto en constantes complicaciones al DT español Enersto Valverde respecto a la elección de jugadores en su puesto.

En medio de la antesala de lo que será el duelo del cuadro “blaugrana” frente al Olympique de Lyon de Francia por los octavos de final de la Champions League, el estratega tuvo buenas palabras para el “King”.

“Arturo nos ayuda mucho tanto en la fase defensiva como ofensiva, es un jugador diferente al resto que tenemos”, comenzó diciendo a Fox Sport.

Respecto a las constante críticas que ha tenido el oriundo de San Joaquín por no tener el “ADN Barca”, Valverde señaló que “es algo que a mí no me preocupa, nosotros al final tenemos alternativas diferentes, algunos tienen unas características y otros tienen otra función de eso lo vamos combinando”.

“Todos los jugadores y entrenadores están sujetos a críticas porque somos un equipo que tien que ganar siempre y jugar bien. Estamos acostumbrados a es”, complementó.

“Arturo Vidal viene de Chile y Arthur de Brasil, cada uno tiene su ‘ADN’ pero al final lo que queremos es hacer un equipo entre todos”, sentenció.