Johnny Herrera y quién es el mejor jugador de la historia de Chile: “Vidal y Sánchez pelean el puesto”

El portero de la U Johnny Herrera instaló nuevamente el debate de quién debería ser el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Para el arquero universitario ese galardón le corresponde al volante Arturo Vidal o al delantero Alexis Sánchez”.

“Es una pelea entre Sánchez o Vidal, sí o sí, metiéndose Medel también. Más allá de Zamorano, Salas o don Elías, por lo que viví. Vidal y Sánchez pelean el puesto”, expresó el guardameta al sitio RedGol.

Respecto a la actualidad de la selección chilena, el capitán azul aseguró que le gustaría que volvieran Marcelo Díaz y Eduardo Varas. “Soy un tipo que respeta la decisión de los técnicos. Si la persona que está al mando piensa que no hacen falta, está bien. A mí tocó estar mucho tiempo fuera. Eduardo Vargas y Marcelo Díaz tienen una calidad tremenda y merecen una oportunidad”.

Respecto a la Copa América, donde el portero es Bicampeón de América, Herrera señaló que “ojalá poder estar ahí. Cuando he estado, siempre he rendido. Estando a un nivel bueno en Universidad de Chile, no tendría problemas. Vamos a Pelear y no a participar. Esa es la mentalidad exitosa”.

“Soñar con el tricampeonato es increíble. Ojalá poder vivirlo y estar”, sentenció.