Frank kudelka navega en aguas turbulentas en la U: "No estamos en un momento para llorar, tenemos que ganar"

Aton Chile/ Radio Agricultura

La semana de Frank Kudelka y Universidad de Chile fue algo más tranquila en lo deportivo por conseguir ante Huahipato el primer triunfo oficial de la temporada. Sin embargo, la preocupación e incertidumbre llegaron por la reprogramación del partido ante Unión Española, que finalmente quedó fijado para las 15:30 horas de este domingo.

El técnico argentino de los azules no quedó del todo conforme con el nuevo horario para enfrentar a los hispanos, aunque no quiso entrar en polémicas.

“Es algo que no manejo yo. Siempre a los técnicos nos gustan distintos tipos de horarios, pero hace largo tiempo que no me involucro en algo que no puedo manejar. Se complica la planificación del partido. Hay que aceptarlo y jugar”, expresó el trasandino en conferencia de prensa.

“Tengo que ser profundo porque si me dicen que hay que jugar a las dos de la mañana, lo haré, no tengo voz ni voto pero mi gusto sería otro. No estamos en un momento para llorar o poner excusas, tenemos que ganar, y después volver a ganar“, agregó.

Sobre el cuadro rojo, el ex DT de Talleres de Córdoba sostuvo: “Ha ganado sus últimos dos partidos y es un rival aguerrido, se agrupa, juega largo y con jugadores fuertes. Es una estructura distinta a otros equipos, pero que le está dando resultados. Será una ardua tarea para poder ganar”.

Consultado sobre una posible renuncia del presidente de Azul Azul, Carlos Heller, Kudelka dijo: “No es de mi incumbencia. Es una cuestión directriz y como cualquier persona puede decir cómo se siente. Yo avalo que se exprese y que diga lo que tenga que decir, pero la verdad no escuché nada”.

Por último, sobre el frustrado fichaje del ’10’ que solicitó a la dirigencia, comentó: “No se pudo lograr lo que pretendíamos. Lo dije desde antes de que comenzaran las competencias oficiales que no íbamos a traer por traer, que primero era trabajar con lo que tenemos, y que los que vinieran nos dieran un salto de experiencia. Se hizo un esfuerzo”.

“Fui claro en su momento en lo que necesitaba. Son momentos que hay que llevar con dignidad y respeto, no saldré a combatir a nadie. Confío en los chicos que tenemos, tienen mucho futuro”, completó