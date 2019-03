Luis Jiménez y la selección chilena: “Si existe la posibilidad de llegar a ‘La Roja’ estaría feliz”

Información de Josué Laval

El volante Luis Jiménez está viviendo un increíble momento en el fútbol chileno, titular indiscutido en Palestino y líder del cuadro “árabe” que clasificó a la fase de Grupos de la Copa Libertadores, certamen del que ha sido una de las grandes figuras.

En la previa del partido que tendrá el equipo de La Cisterna frente a River Plate de Argentina en la segunda fecha del Grupo A, el “Mago” conversó con Deportes en Agricultura, donde habló sobre un posible retorno a la selección chilena y adelantó lo que será el partido con los “Millonarios”.

“Sí existe la posibilidad de llegar a “La Roja” estaría feliz, sino se da estaría de la misma manera, contento de lo que estoy haciendo y apoyaré a la selección desde afuera”, comenzó diciendo.

A su vez aclaró que “cuando llegué el año pasado siempre dije que no volví a Chile para estar en la selección, siempre dije que me gustaría jugar en la competencia nacional, pero todo jugador se ilusiona”.

Bajo esa misma línea y hablando increíble retorno que tuvo a Palestino dónde es protagonista, Jiménez dijo a Deportes en Agricultura que “nunca esperé un retorno así, quería jugar un torneo internacional con Palestino. Este año estamos haciendo las cosas bien y nos achicamos con nadie”.

Otra de las cosas que conversó fue la influencia que ha tenido entre sus compañeros, quienes están inspirados en su persona. “Siempre intento aconsejar a los más jóvenes y siento un cariño increíble hacia mí, son sensaciones que nunca olvidaré, especialmente los cánticos cuando clasificamos a la zona de grupos”.

Respecto a hasta cuándo tendremos a Luis Jiménez como futbolista profesional, el “Mago” señaló a Deportes en Agricultura que “espero seguir hasta último momento, disfruto de todo esto y es lo que me gusta. Estoy consciente de que me queda poco y quiero jugar hasta que me sienta bien”.

El ex Inter de Milán y Palestino chocan a las 21:30 horas con River Plate de Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, por el partido válido de la segunda fecha