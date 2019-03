Entrenador de la U pide disculpas por su comentario machista de “mujeres lloronas”

Los primeros días del entrenador uruguayo de Universidad de Chile, Alfredo Arias, no ha sido de los mejores, ya que su polémica llegada a la U mientras todavía estaba Frank Kudelka en la banca universitaria, ahora se suma los dichos que tuvo en la conferencia de prensa tras la derrota que tuvo su equipo ante U. de Concepción.

El DT aburrido de las preguntas sobre su “ética” en cómo negoció su llegada al “Romántico Viajero”, lanzó una frase que causó polémica: “me aburrí de las mujeres lloronas”, dicho que provocó que hasta la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, mostrara su descontento.

Bajo ese panorama, el uruguayo salió a pedir disculpas. “Me habían aconsejado que no hablara y que dejara calmar las cosas. Sí me equivoco y ojalá que me siga equivocando para seguir aprendiendo”, comenzó diciendo el estratega fiel a su estilo retórico.

“No fue mi intención y si alguien se sintió pasado a llevar con mis dichos y hechos de mis palabras, les pido mis más sentidas disculpas y espero que el tema se termine ahí”, agregó.

“No me compete hablar a mí de esos temas y es en otro contexto en el que los tendría que hacerlo. Pero soy entrenador de fútbol y antes futbolista, a veces con pasión y pensando que es solo fútbol uno da ese tipo de respuestas”, complementó.

“A quienes herí y lastime, en un contexto que no esperaba y totalmente fuera de mi intención, menos representando a una universidad jamás lo haría”, sentenció.