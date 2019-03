Rueda y una posible salida de la Roja: “Todos los partidos significan un riesgo para uno como entrenador”

La clara derrota frente a México en San Diego, California, no hizo más que complicar el presente de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección chilena y sembrar dudas sobre su continuidad, considerando que faltan poco más de dos meses para el inicio de la Copa América de Brasil, donde el combinado criollo defiende el título.

Por eso, en la conferencia de prensa de este lunes en Houston, previo al duelo de mañana contra Estados Unidos, la mayoría de las preguntas que tuvo que responder el colombiano tuvieron que ver sobre su futuro en la Roja.

De hecho, ante la consulta sobre si su puesto correrá riesgo en caso de sumar otro negativo resultado ante los norteamericanos, el caleño expresó: “Siendo entrenador, todos los partidos significan un riesgo“.

“Después de cada pérdida, hay un drama. Después de cada partido que pierdo, me tengo que ir. No sé qué puedo responder yo (…) No sabría qué decir. Hemos hecho partidos regulares como el que se hizo contra Perú, después todos han sido parejos. Los jugadores deben aceptar el momento y asimilarlo”, añadió.

Además, dijo: “Necesitamos buscar ese equilibrio, que nos de el resultado que nos dé la confianza que necesitamos en este proceso de reconstrucción donde involucramos jóvenes que se creen titulares y los históricos que aún creen que pueden dar. Es saber soportar este momento, no es fácil, porque en nuestro caso dependemos de los resultados.

“Si analizamos los resultados de Chile en la Copa Confederaciones, contra Bolivia, Paraguay o Uruguay. ¿Qué pasaba ahí, qué pasó en la Copa Confederaciones y en los partidos siguientes? Yo no soy responsable de ese momento. Si Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli se fueron… yo, que no he ganado nada, ¿qué puedo esperar?“, admitió.

También, agregó: “Indudablemente es que uno está expuesto a esto. Más con un grupo tan importante. Entender que hay todo tipo de críticas y que ojalá todas nos fortalezcan para salir adelante. Yo soy un accidente, no soy dueño de la Selección”.

“No sé si Arturo (Salah, ex presidente de la ANFP) se equivocó al llevarme a Chile. Si mi metodología no convence o si logramos cumplir con la meta. Si el camino a la Copa lo podemos cumplir…si la eliminatoria al Mundial la podemos cumplir. A mí a los Mundiales me han llevado los jugadores. Si una cultura como la chilena con los jugadores que tiene no me lleva…no era para mí”, agregó.

Respecto a una autoevaluación de su trabajo y sobre qué nota se pondría, el DT sostuvo: “Esa calificación es más para los directivos. Tenemos un informe para entregarle a los directivos nuevos. En la parte cuantitativa y cualitativa. No sé en qué momento la federación lo hará público.