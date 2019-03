U de Concepción y palabras de Maturana: “Fueron inoportunas vamos a conversar con él”

A nadie ha dejado indiferente las declaraciones del delantero Nicolás Maturana, quien llamó al Gobierno a que no cobren la instalación de los nuevos medidores electrónicos. Tal ha sido su repercusión que el presidente de la rama de fútbol de Universidad de Concepción, Mario Rodríguez, habló de este caso.

Para el mandamás, las palabras del ex Colo Colo fueron inoportunas. “Podríamos incluso estar de acuerdo con sus palabras, pero no era la ocasión de decirlas”, dijo en diálogo con La Tercera.

“Vamos a conversar con él, para decirle que los futbolistas son libres, pero que cuando están dentro de una instancia en que se le pregunta por un saludo, no corresponde”, agregó.

A pesar de lo antes mencionado, Mario Rodríguez aseguró que “no censuraremos a Maturana, pero no era el momento. Le diremos que puede hacer esas declaraciones en otra instancia. No lo vamos a retar”.

Cabe recordar, que esta polémica se generó tras el duelo entre los del “campanil” y Deportes Antofagasta, donde el atacante le “envió un saludo al Gobierno, que ojalá que no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile”.