La historia desconocida del presidente interino de Azul Azul

Información de Maximiliano Videla

Desde que asumió la presidencia interina de Azul Azul, luego de la renuncia de Carlos Heller, el nombre de José Luis Navarrete se escucha con frecuencia. Antes trabajaba en las sombras, como la mano derecha del exmandamás azul y con un rol muy importante en el directorio de la concesionaria.

La relación de confianza con el empresario se inicia hace años cuando Navarrete empezó a escalar desde los puestos más bajos de Bethia. A tal punto que llegó a ser el secretario general del holding, en 2011.

¿Cómo hace Navarrete para ganarse la confianza de Heller? Martín Morgan, jefe de Comunicaciones del grupo empresarial en ese entonces, recuerda, en conversación con Deportes en Agricultura: “Carlos (Heller) lo podía llamar hasta un domingo en la noche, por un problema de cualquier tipo, y José Luis lo ayudaba, donde fuera que estuviera”.

En el plano familiar, Navarrete se fue de su casa a los 16 años para estudiar y posteriormente convertirse en contador auditor. De ahí en más, sólo mantuvo contacto con su madre, quien falleció a sus dos años.

En conversación con Deportes en Agricultura, su hermano Sandro Navarrete, quien fuera futbolista y destacara en el mundial juvenil de 1987, donde Chile fue cuarto, revela desde Concepción: “No tengo mucho contacto con él, porque tiene mucho trabajo al ser el brazo derecho de Heller. Como a cualquier persona que partió de abajo, le ha costado. Espero que le vaya bien. Le escribí cuando me enteré que sería presidente de la U, pero no me ha contestado. Seguramente está con mucho ajetreo. Cuando venga la U lo iré a ver al hotel”

Por ahora, Navarrete maravilla con sus proyectos en el Centro Deportivo Azul. De hecho ya hay quienes lo postulan para continuar en la presidencia tras la junta de accionistas del 22 de abril. Además, el hombre de confianza de Heller es dueño del 8% de las acciones de la concesionaria