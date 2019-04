Kudelka asumió error de fichar en la U: "Yo me quería ir en diciembre"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Ya se cumplirá un mes de la renuncia de Frank Kudelka a la banca de Universidad de Chile, pero el entrenador argentino todavía no cierra sus heridas por su tortuoso paso por el cuadro azul.

Ahora, desde su natal Córdoba, donde consiguió su mejor rendimiento como DT con Talleres y desde donde saltó a los estudiantiles, el estratego aseguró que fue un error haber ido al conjunto laico.

“Y si cometí un error, a la distancia, tal vez, esos errores lindos, porque son tomas de decisiones. No sé si hay un error lindo, pero ese error que uno tal vez a la distancia se da cuenta, pero seguramente por el énfasis que uno le pone a esto y tratando de estar permanentemente haciendo lo que uno ama, que es dirigir, justamente eso se comete error, que fue inmediatamente de Talleres saltar a la U”, confesó el DT a Super Deportivo Radio.

Además, agregó: “Ya en diciembre yo quería irme, quería dejar la U. Me pidieron que no, había un armado de equipo nuevo. Hasta que dije ‘no, ya no va más, necesito renunciar’, pero desde el punto de vista de mi descanso”.

Pero el adiestrador no se quedó ahí y aclaró que en el conjunto universitario no todo lo que brilla es oro: “La U. de Chile se ve como una mansión desde afuera, donde todo está perfecto, pero aún, como en toda mansión, hasta que no estás viviendo dentro no ves donde está la línea de humedad cuando aparece una lluvia. Y eso se ve desde adentro y no de afuera, desde lejos”.

“Entonces, en ese sentido, creo que no fue pleno, pero cuestión no mía, sino por cosas que realmente ellos tienen. Un club muy convulsionado políticamente, lo cual seguramente hace su mella en esta transición que, tarde o temprano, van a tener que corregir. Y no pasa por los técnicos, sino por una cuestión de decisiones políticas internas”, completó.