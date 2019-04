Presidente Piñera inaugura ampliación del Estadio Fiscal de Talca

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró este martes la ampliación del Estadio Fiscal de Talca, que incluyó la construcción de tribunas en los sectores norte y sur, detrás de cada arco, con una inversión cercana a los $8.000 millones.

En la ceremonia, el mandatario compartió con el plantel profesional del club Rangers de Talca y expresó que “esperamos que este estadio sea un estímulo y un instrumento para hacer resurgir el espíritu deportivo en el alma de nuestros compatriotas“.

“Estamos en un esfuerzo grande por hacer de Chile un país de deportistas, por mejorar la calidad de vida, por hacer que los chilenos nos comprometamos con una vida más sana“, añadió el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por la ministra del Deporte, Pauline Kantor, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad.

El Estadio Fiscal de Talca ha sido sede de tres grandes eventos deportivos el último tiempo, como lo son el Mundial de Fútbol sub 17 de la FIFA realizado el 2015, el Campeonato Sudamericano sub 17 de 2017 y el Sudamericano Sub 20 de este año.