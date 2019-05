La singular explicación del DT de Unión Española por grosero gesto ante U. de Concepción

El triunfo de Unión Española por 1-0 frente a Universidad de concepción estuvo marcado por la polémica que protagonizaron los técnicos Fernando Díaz y Francisco Bozán sobre el final del compromiso, y donde tras el cotejo el estratego de los hispanos levantó el del medio, aparentemente contra el adiestrador del Campanil, quien gritó “hijo de puta”.

Y con los ánimos más calmados, los entrenadores entregaron sus respectivas versiones del incidente ocurrido en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, Bozán reconoció que no vio ningún gesto de Díaz: “Si dije algo, es hacia la cancha, yo con el señor Díaz no tengo ningún tipo de relación y no me interesa tenerla. Yo no me relaciono con técnicos rivales, ni siquiera vi el gesto. Lo que haga Fernando Díaz no me puede interesar menos”.

En tanto, el “Nano” explicó de una singular forma su grosero gesto: “Puede ser que haya estado agradeciendo a mi padre y a mi madre que están en el cielo. No hubo insultos con el técnico rival, yo con el Pancho tengo buena relación. Nada qué ver”.

“Cuando entramos nosotros ahí fue a separar a los jugadores, recuerden que yo estuve en dos períodos en la Universidad de Concepción, de hecho me fui a despedir de la barra. Insisto, el gesto es para mi familia”, completó.

