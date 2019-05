Medios españoles proponen un impensado puesto para Arturo Vidal en la final de la Copa del Rey

Este sábado Arturo Vidal y el Barcelona buscarán un nuevo título en esta temporada cuando disputen la final de la Copa del Rey frente al Valencia.

Y ante la baja del goleador uruguayo Luis Suárez, quien se recupera de una lesión, en España propusieron al técnico Ernesto Valverde que el volante chileno sea nada menos que centrodelantero para suplir al charrúa.

A través de una columna de opinión, el sitio Mundo Deportivo postuló al seleccionado criollo deje su lugar del mediocamo para sumarse al ataque.

“Arturo Vidal, ¿delantero centro para la final de Copa?”, es el titulo de la publicación, que luego añade que “su notable rendimiento de las últimas actuaciones hace que a Valverde le cueste prescindir de su capacidad de lucha y su aportación a la intensidad del equipo”.

“Precisamente, sin Suárez, con Boateng de adorno y Abel Ruiz demasiado tierno para una final, no sería descartable poner al chileno en punta como sucedáneo de Suárez. Presionaría, mordería, llegaría, abriría los espacios para Messi y, a su manera, pondría la pierna para rematar todo lo que le llegase”, complementa.

Consignar que hace unas semanas el propio estratego se refirió a la opción de utilizar al criollo como centrodelantero. “Es una posibilidad, no voy a negar que se me ha pasado por la cabeza, como ver a Piqué arriba. Vidal tiene ese impulso. Ya veremos”, dijo en la ocasión Valverde, aunque finalmente no lo hizo.

