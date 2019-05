Gabriel Arias ocupará el histórico número de Claudio Bravo en Copa América de Brasil 2019

Cada vez queda menos para que se dé el “vamos oficial” a lo que será la Copa América 2019 en Brasil, donde la selección chilena buscará revalidar su título obtenido en 2015 ante Argentina.

En esa línea, la Conmebol entregó el listado de números de la “Roja” de cara al certamen más antiguo de selecciones del mundo, en los que llama la atención que el portero Gabriel Arias ocupará el 1, positivo que ocupaba Claudio Bravo.

En tanto, Gary Medel mantiene el 17, Gonzalo Jara el 18 y Mauricio Isla el 4. Arturo Vidal por su parte seguirá con la 8 y Charles Aránguiz ocupará la 20.

Respecto a la delantera, Alexis será el 7 y Eduardo Vargas tendrá la 11.

¡Atención!

🇺🇾🇪🇨🇯🇵🇨🇱

Estas son las listas oficiales de las selecciones del Grupo C de la #CopaAmérica.

Atenção!

🇺🇾🇪🇨🇯🇵🇨🇱

Estas são as listas oficiais das seleções do Grupo C da #CopaAmérica.#VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/ncvLArJOBz

— Copa América (@CopaAmerica) 31 de mayo de 2019