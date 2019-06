Lionel Messi revela que su hijo lo “trolea” con no avanzar a la final de Champions

El delantero argentino Lionel Messi, conversó con la televisión argentina y reveló que su hijo Mateo, su segundo hijo, lo molesta por sus últimos fracasos deportivos: la dura eliminación del FC Barcelona a manos del Liverpool en Champions League.

“Con Mateo jugamos en casa y la última vez pateábamos y me decía ‘yo soy del Liverpool, que les ganamos a ustedes”, dijo la “Pulga”.

“Tú eres del Barca y yo soy del Liverpool que les ganó”, reveló el argentino sobre su hijo que solo tiene tres años.

En esa línea, Messi aseguró que no le queda otra que reírse de la situación ya que “Mateo todavía no se da cuenta. Igual que con el Valencia. Me decía ‘Les ganó el Valencia, eh… Yo soy del Valencia”.

“Está la tele y te grita los goles del Madrid. Se lo hace a propósito al hermano. Por ahí estamos mirando al Madrid y hace un gol, Thiago se caliente y Mateo grita ‘goool del Madrid’ y lo mira al hermano”, cerró entre risas.

Revisa el momento: