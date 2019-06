Acusan a Felicevich de obligar a firmar a cadetes de Huachipato por su empresa

Una grave denuncia realizó el comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que el representante de jugadores, Fernando Felicevich, obligó a los cadetes del fútbol chileno a que firmen por su empresa si no, prácticamente se olvidan de cumplir su sueño de jugar de manera profesional.

En la columna escrita para la Tercera, el comentarista contó lo que vivió el exfutbolista Edgardo Abdala, junto a su hijo Joaquín, quien hace un tiempo estaba en las inferiores de Huachipato.

Según lo que relató Guarello, al exjugador de Palestino lo llamó el ese entonces gerente técnico del cuadro acerero, Cristián Paulucci, quien hoy, es ayudante técnico de Gustavo Quinteros de Universidad Católica.

El otrora dirigente aseguró que le tenía una oferta a Joaquín y que este no la podía rechazar, porque si no firmaba con Twennty Two, empresa de Felicevich, no volvería a jugar. “Como vos, Turco, jugaste en Huachipato, te avisamos. De lo contrario, ni te enteras”, fue lo que le indicaron a los Abdala.

“Joaquín Abdala ya no juega. Lo colgaron. Ni siquiera es citado para los partidos de la juvenil. Cuando lo ponía, el técnico Francisco Troncoso lo hacía jugar de volante de marca. Hay veces que lo mandan a entrenar con la Sub 14. Quiere irse y no puede. Una mañana se tomó media botella de ron y así llegar curado a la práctica para obligar a que lo echaran. Se rieron de él. Hoy está amarrado por Twenty Two; aunque quede libre a los 20, deberá ir dónde le digan”, escribió Guarello.

Según el comunicador, Abdala no es el único, ya que Ignacio Hernández y Joaquín Gutiérrez, ambos jugadores de Huachipato no firmaron y “misteriosamente” no volvieron a jugar más.

“Mientras, usted se pregunta por qué no hay recambio en la selección chilena, por qué la Sub 23 se come seis con Japón, cuáles son los criterios para nominar a tal o cuál jugador, o qué intereses hay detrás de tanta citación dudosa o polémica”, cerró Guarello.