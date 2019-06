Víctor Hugo Castañeda sobre Sampaoli: “No fue generando un recambio”

Uno de los problemas que más resuenan en la Selección chilena es el llamado “recambio”. Los pocos nombres nuevos que aparecieron en la nómina de Reinaldo Rueda de cara a la Copa América 2019 han generado diversas críticas tanto de la prensa como de la hinchada.

Y uno que comentó dicha situación fue Víctor Hugo Castañeda. El histórico ex deportista de Universidad de Chile se refirió en una entrevista con el sitio web Redgol a los problemas para generar nombres propios en el combinado nacional, en donde puso parte de la culpa sobre el actual entrenador del Santos, Jorge Sampaoli.

“Tengo una hipótesis con respecto a eso también. Cuando aquí se empezó a trabajar con los famosos sparring, ninguna selección Sub 20 ha clasificado a un torneo internacional. Entonces por ahí puede haber una cuestión”, comenzó explicando el ex entrenador de los azules.

Ahí, el ex jugador se refirió al casildense: “Además, en algún momento lo que hizo Sampaoli también. Él tenía 13 o 14 jugadores y de ahí no salía. No fue generando un recambio haciendo jugar a jugadores jóvenes con Alexis en su mejor momento, con Vidal en su mejor momento, con Vargas en su mejor momento, con Medel en su mejor momento”.

El retirado futbolista complementó: “Esta selección, aparte de los 30 que ya tienen, lleva 5 a 6 años donde las vacaciones no han sido la de todos los jugadores, porque pasó de un Mundial, a una Copa América, después fue a una Copa América Centenario, una Confederaciones, otro Mundial y siguen”.

Finalmente, Castañeda concluyó: “En Europa, con la exigencia que tienen dan un mes de vacaciones y después 45 días de pretemporada y ellos tienen con suerte 10 a 15 de vacaciones y después una pretemporada de 20 días más y eso se va acumulando y pasando la cuenta. No estábamos acostumbrados a ver a Alexis Sánchez con lesiones y hoy día se le hace más recurrente”.