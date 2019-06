Rueda tras el triunfo: “Hay que pensar en recuperar al grupo y planificar el duelo con Uruguay”

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó con la prensa luego de la victoria 2-1 de la Roja ante Ecuador en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América, donde el equipo nacional avanzó a cuartos de final.

En ese sentido, el caleño analizó el cotejo. “Fue un partido muy intenso, muy difícil y por fortuna sacamos un buen resultado”.

Respecto a la anotación del delantero del Manchester United Alexis Sánchez, quien se re encantó nuevamente con el fútbol, señaló que “el trabajo que se ha realizado con él, el afecto y todo el cariño que el grupo le ha dado, ha generado frutos, por eso siempre ha tenido un buen comportamiento en el equipo”.

Respecto a lo que se viene, Reinaldo Rueda, puso paños fríos y analizará cómo quedaron los jugadores chilenos para el duelo con Uruguay. “Hay que pensar en recuperar el grupo, ver como quedamos físicamente y planificar el duelo de Uruguay”, cerró.