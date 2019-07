Inaceptable: futbolista abandona cancha entre lágrimas tras recibir insultos racistas

Un triste momento se vivió en el fútbol inglés. El deportista Jordi Osei-Tutu, abandonó entre lágrimas el duelo amistoso entre el Bochum de la segunda división alemana y el St. Gallen de la primera categoría de Suiza.

El hecho ocurrió cuando se disputaba el cotejo y el futbolista inglés no aguantó los insultos racistas de un rival y se fue del encuentro tapándose la cara con la camiseta.

Luego del cotejo, el entrenador del Bochum, Rodin Dutt, inculpó a un jugador en específico, aunque sin dar nombres. “Jordi me dijo que le insultó por el color de su piel. Por eso que dejó el campo completamente desolado”, dijo. El DT.

Por parte de Osei-Tutu, utilizó sus redes sociales para valorar las muestras de apoyo que ha recibido.

“Es muy triste que este tipo de comportamientos aún sean parte del juego, pero es lo que es. Nunca me detendrá jugando, nunca me impedirá alcanzar mis metas y ciertamente no me impedirá sobresalir en mi préstamo y tener una temporada exitosa con el Bochum”, cerró Jordi.