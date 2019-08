En Inglaterra resaltaron el "triste" regreso de Alexis al Manchester United

Alexis Sánchez ya se reintegró al Manchester United. El delantero chileno se sumó el domingo a la pretemporada de los Diablos Rojos tras las vacaciones que tuvo por disputar la Copa América de Brasil con la Selección.

Pero ni fue una vuelta feliz la del tocopillano, pues según publica el Daily Mail “había una expresión claramente triste en su rostro mientras conducía su Bentley al complejo de entrenamiento Carrington de United“.

El motivo, de acuerdo al medio británico, pasaría porque el futuro del ex Arsenal es incierto. En ese sentido, el periódico sostiene que el conjunto de Old Trafford no ha sentido la ausencia del nacional en la gira asiática, donde destacaron jóvenes como Daniel James, Aaron Wan-Bissaka y Mason Greenwood, quienes asoman como su competencia.

Además, el Dailoy Mail agregó: “Su salario estratosférico y su historial de lesiones son enormes obstáculos cuando se trata de encontrar pretendientes”.

Es más, se afirma que sólo un cuadro chino podría estar en condiciones de pagar el costoso fichaje del goleador histórico de la Roja.