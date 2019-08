Claudio Bravo y su soberbia actuación en la Community Shield: "La clave del éxito está aquí"

El arquero chileno Claudio Bravo manifestó sus sensaciones luego de consagrarse como figura este domingo en el título del Manchester City en la Community Shield, luego del triunfo 5-4 por penales sobre el Liverpool.

El ex capitán de la ‘Roja’ firmó una soberbia jornada al contar con al menos tres notables intervenciones durante el encuentro, que terminó 1-1 en los 90 minutos, y luego le tapó el penal en la tanda decisiva a Giorginio Wijnaldum.

En ese sentido, el ex Colo Colo, Real Sociedad y FC Barcelona exteriorizó su satisfacción por el logro en sus redes sociales. Adjuntando imágenes de la jornada de hoy en el Wembley Stadium, Bravo escribió: “La clave del éxito está aquí. First trophy of the season, well done boys @ManCity”.