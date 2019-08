Rueda le ofreció a Beausejour ser su asistente, pero no aceptó

Aton Chile

La derrota de la Selección chilena por 2-1 ante Argentina el pasado 6 de julio no sólo significó que la Roja finalizara en el cuarto lugar de la Copa América de Brasil 2019, sino que también fue el último partido de Jean Beausejour por el combinado criollo.

Y si bien el jugador de Universidad de Chile decidió dar un paso al costado del elenco nacional, el técnico Reinaldo Rueda reveló que intentó convencerlo durante el torneo continental para que siguiera y que, incluso, hasta le ofreció un cargo como su asistente, pero que lo rechazó.

“La despedida en el vestuario fue muy emotiva, porque es un líder que ojalá hubiese durado toda la vida. Con Jean hablé una semana antes del juego contra Colombia (cuartos de final). Creí que lo había persuadido de que siguiera“, reconoció el estratego tras participar de una charla en la Universidad Autónoma de Temuco.

“Jean me dijo ‘profe, lástima que no llegaste antes a Chile, pero me tengo que ir, no te acompaño más’. Yo le dije que lo iba a seguir convocando, aunque sea de acompañante o asistente mío, pero me dijo que no, que ya no más. ‘Ya no me da, quiero ser honesto’“, añadió el caleño.

Además, agregó: “Ojalá todos fueran igual de honestos y pensaran así. Es un terreno muy sensible. Saber que tienes que irte de una actividad de la que no te quieres ir”.