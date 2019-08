Pedro Pablo Hernández y el tema Bravo: "Para nosotros el capitán de la Roja es Gary Medel"

Pedro Pablo Hernández fue uno de los ausentes en la nómina de la selección chilena para los amistosos frente a Argentina y Honduras debido a la rotura de ligamento de la rodilla izquierda que sufrió en Independiente de Avellaneda, lesión que lo obligó a cerrar anticipadamente este 2019.

Sin embargo, a pesar de estar en plena recuperación, el “Tucu” sigue atento a la Roja y se refirió a la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda, que tuvo el regreso de Claudio Bravo como principal novedad.

“Siempre que sea para ayudar a la Selección, uno va apoyar a los jugadores que sean parte de la Roja, porque hay chicos nuevos también, hay que desearles lo mejor, porque lo mejor para todos va ser lo mejor para la selección”, reconoció en diálogo con El Mercurio.

Consultado sobre si la nominación del portero ayudaría a solucionar el conflicto con referentes como Arturo Vidal y Gary Medel, el ex O’Higgins sostuvo: “No sabría decírtelo, porque esas cosas se hablan en persona. Creo que la mejor forma de solucionarlo es cara a cara, como profesionales. Lo más importante es que hablen los principales referentes de la selección para evitar esto de lo que tanto se habla y enfocarnos en lo que realmente importa. Sin duda lo más importante es hablarlo cara a cara de hombre a hombre. Así es como se solucionan las cosas”.

Por último, sobre quién debería portar la jineta de capitán cuando estén todos los jugadores, Hernández dijo: “Está claro, para nosotros el capitán es Gary Medel que ahora no está, el segundo es Arturo Vidal y detrás de él están los que todos sabemos. Uno de los referentes que va a la gira ahora es Charles Aránguiz, él puede ser”.

“No creo que sea yo quién decida al capitán, el técnico elegirá y bueno el aporte de los jugadores, también es importante. Sabremos cuando llegue su momento, quién sea capitán, esperemos lo haga de la mejor manera”, completó.