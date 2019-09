“Te estamos esperando, chileno querido”: Hinchas de River sueñan con una posible vuelta de Alexis

El delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, en la jornada de ayer, martes, brindó una conferencia de prensa en la previa de lo que será el duelo de la Roja ante Argentina en Estados Unidos.

En esa línea, el tocopillano habló de todo: desde los problemas en el camarín de la selección chilena, su vapuleado paso por Manchester United y, además, se acordó de River Plate, equipo en el que jugó antes de saltar a Europa.

El goleador histórico del “Equipo de Todos”, fue consultado por el presente del defensor Paulo Díaz, quien se sumó hace pocas semanas al cuadro “Millonario” y, no dudó en alabar al cuadro que defendió en 2007 y 2008.

“Me pone muy contento que haya un chileno, me gusta mucho el esquema con el que juega River. Soy de River y me gusta el entrenador”, señaló Alexis.

“Jugué con varios jugadores de ahí, con Leo Ponzio, que es el capitán. Me gusta el esquema, que va adelante, presiona y juega”, argumentó el jugador del Inter de Milán.

Como era de esperar, estas declaraciones no pasaron inadvertidas y los hinchas de River Plate alabaron al chileno y, lo invitaron volver al elenco trasandino.

“Volvé y damos la vuelta otra vez”, “En River tenés las puertas abiertas, volvé cuando quieras” y “Te estamos esperando con los brazos abierto, chileno querido”, fueron alguna de las reacciones.

Cabe señalar que Alexis Sánchez jugó en la temporada 2007 y 2008 en el cuadro trasandino, donde fue dirigido por Diego Simeone. El criollo disputó 31 partidos, anotó cuatro goles y ganó el torneo argentino en dicho periodo.