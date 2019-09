Rabello: "Buscamos por todos los medios regresar a Colo Colo. No hubo interés"

Bryan Rabello no se arrepiente de haberse ido joven a Europa y siente que volver a Chile no es un retroceso para su carrera. El volante de Universidad de Concepción aseguró que llegó al club para ayudar a un viejo conocido y que deseó regresar a Colo Colo.

Luego de que el dueño de Lobos BUAP, equipo que poseía el pase del mediapunta, vendiera la institución, el chileno tuvo que buscar rápidamente una opción: “Ya no había tiempo para hablar con algún equipo, había que tomar decisiones y apareció Chile”, expresó en conversación con La Tercera.

El ex seleccionado Sub 20 reveló por qué decidió fichar en el Campanil, el cual se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones: “Conocía a Rodrigo Valdés, del cuerpo técnico. Me entrenó desde los 12 años en Colo Colo y fue mi primer técnico. Hablamos y lo quise ayudar, porque me tendió la mano cuando era chico. Es difícil, pero lo sabía cuando vine y por eso tomé la decisión”.

Sin embargo, confirmó que su principal deseo era retornar a Macul, pero los albos no tuvieron interés en negociar: “Mi representante me ofreció y por todos los medios buscamos volver a Colo Colo. Era lo que quería, pero no hubo interés de ellos”.

“No hubo respuestas. Pusimos todo de nuestra parte. Les dijimos lo que queríamos y estábamos en una posición muy favorable. Si llegaba era como jugador libre. Colo Colo tomó otro camino, pero es la forma en que se manejan ellos y es respetable”, profundizó.

También sostuvo que le hubiese gustado irse de otra forma de Pedrero, tras no llegar a un acuerdo para renovar, para así arribar al Viejo Continente con más experiencia: “Es lo único que me faltó”.

Otro tema que tocó Rabello fue el récord de Esteban Paredes como máximo artillero de Primera División. El jugador penquista compartió camarín con el ídolo albo. “Siempre me pareció increíble, es un 10 como persona. Compartía habitación con él y le tengo demasiado cariño. Encuentro notable el récord”, afirmó.