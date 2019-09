Silva: "Supe que Colo Colo estuvo interesado en mí, pero mi prioridad era la UC"

Sin duda, Francisco Silva está en la historia del fútbol chileno tras marcar el penal decisivo en la definición frente a Argentina en la Copa Centenario 2016. En su vuelta a territorio nacional, el “Gato” quiere estar tranquilo y disfrutar los últimos años de su carrera con la camiseta de Universidad Católica.

“En Chile siempre me lo recuerdan (el penal). En la calle me dicen gracias y cosas así. Es bonito e importante haber quedado en la historia de Chile y de la Selección”, sostuvo en conversación con La Tercera. Es más, el volante cruzado no le cierra las puertas a la Roja, aunque confiesa que no es una prioridad.

El mediocentro de la franja aseguró que el año pasado hubo sondeos de Colo Colo para volver a Chile, pero siempre puso a la UC en primer lugar: “No sé si estuve listo. Sí supe que Colo Colo estaba interesado, pero mi prioridad siempre fue volver a Universidad Católica. Mi primera opción siempre fue estar acá”.

El ámbito familiar fue uno de los temas que más pesó para volver a suelo criollo. “Fui papá hace dos meses. Era un tema importante para mí. Tengo dos hijas, una de 10 años y otra cinco, que son de mi primer matrimonio. Ellas vivían aquí en Chile, entonces era importante estar cerca (…) Quería estar cerca de mi gente. Es la última etapa de mi carrera y quiero estar más presente con mi familia y mis hijos. Ya llevaba mucho tiempo afuera”, reveló.

“Terminar mi carrera acá sería ideal, porque aquí empecé. Firmé por dos años, pero me siento bien. La idea es extender el contrato, aunque primero me enfoco en hacer un buen campeonato y ojalá seguir un par de años más”, añadió.

Su llegada a San Carlos de Apoquindo fue agradable. Señaló que se encontró con un buen grupo, donde abundan las buenas relaciones. Sin embargo, sabe que debe ambientarse: “Siempre hay un proceso de adaptación a un equipo y compañeros nuevos. Día a día hay que ir conociendo la forma en que juegan, que se mueven. No es tan simple llegar y jugar”.

Sobre la opción del bicampeonato, Silva manifestó que el plantel se lo toma con tranquilidad: “Falta mucho todavía. Si bien hay una ventaja amplia, eso no quiere decir nada. Te incita a no relajarte, a seguir entrenando mejor, a sacar más ventaja si es posible”.

También se dio el tiempo de hablar sobre un supuesto regreso de Gary Medel a la precordillera: “Nos ilusiona que pueda venir (…) Sería ideal para todos que Gary llegue a Católica, que pueda salir campeón acá y podamos pelear a nivel internacional”.

Cabe recordar que esta tarde, la UC visitará, a las 15:00 horas, a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán por los cuartos de final de Copa Chile, otro objetivo que tienen en la mira los dirigidos de Gustavo Quinteros.

M.C. / ATON Chile