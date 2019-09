Hinchas no entienden por qué Reinaldo Rueda eligió a Paulo Díaz como capitán ante Honduras

Una de las de las postales que dejó la oncena titular de la selección chilena, que jugará ante Honduras a eso de las 22:30 horas en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro de Sula, fue la elección como capitán de Paulo Díaz para este compromiso.

En ese sentido, el DT del “Equipo de Todos”, Reinaldo Rueda, eligió por sobre Charles Aránguiz y Claudio Bravo al jugador de River Plate para que lleve la jineta.

Según lo que declaró CDF, minutos antes que se diera la nómina, la razón sería para tener “tranquilidad” en el camarín, tomando en cuenta que Arturo Vidal y Gary Medel siguen peleados con Claudio Bravo.

Bajo ese panorama, los hinchas reaccionaron sorprendidos por esta nominación. “¿En qué mundo Paulo Díaz es capitán?”, “No tengo nada contra Paulo Díaz, pero yo quería que Charles Aránguiz fuera capitán”.

Revisa los comentarios:

Me parece q Rueda anda con la 🍐Si no le quizo dar la capitanía a Bravo por no quedar mal con Vidal y Medel

Una Falta de Respeto darsela a Paulo Díaz estando en cancha Aranguiz y Vargas, ahí se nota q este DT Vale 🍄 y no sirve pa’ la selección#VamosChile

Así se ve este 🇨🇱 👇😥 pic.twitter.com/MdEMHoHmpp

— Claudio Toledo S. (@Phiufo) September 11, 2019