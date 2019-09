El tenso momento que vivió periodista que trató de “sapo” a Marcelo Díaz

El volante chileno Marcelo Díaz tuvo un tenso momento con el periodista Fernando Galmes, quien lo trató de “sapo” en sus redes sociales, situación que no toleró el mediocampista de Racing de Argentina.

“Marcelo Díaz es el ‘sapo’ como jugador activo, espera a que sea periodista, porque eso quiere estudiar”, fue lo que publicó el profesional a través de su cuenta de Twitter.

Este mensaje llegó al Bicampeón de América, quien lo encaró: “Estimado Fernando, como escribes esto públicamente, te respondo de la misma forma. Ya que me acusas con tanta convicción de “sapo” te desafío a mostrar cada una de tus pruebas que acrediten tu afirmación”.

Esto provocó que Galmes intentara, bajarle los ánimos al tenso momento. “Marcelo a nosotros, los periodistas siempre nos han dicho sapos y ya te tocará porque entiendo que quieres ser comunicador. A ti ahora el que te acusa de sapo no soy yo, es Arturo Vidal en su Instagram”.

Pero esto no terminó ahí, ya que Marcelo Díaz arremetió diciendo que “te invité a que me digas y me muestres todas tus pruebas que acrediten tus palabras en mi contra, no con supuestos. Vamos Fernando, tú puedes”.

