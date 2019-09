Cristian Garin: "Ojalá podamos tener de vuelta un ATP en Chile, se echa de menos"

Este viernes Cristian Garin (34° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (74°) volverán a la acción después de quedar tempranamente eliminados del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Lo harán jugando una exhibición en el Gran Arena Monticello a contar de las 22:00 horas.

Este jueves, en la conferencia de prensa del lanzamiento del evento, las dos principales raquetas chilenas se mostraron contentos por volver a jugar en suelo criollo.

“No tenemos muchas ocasiones de jugar en Chile y la verdad que es especial, porque es nuestra primera exhibición jugando aquí. Ha sido un buen año para los dos, es una buena oportunidad para compartir con la gente”, reconoció el “Tanque”. En tanto, el “Príncipe” sostuvo: “Estoy con muchas ganas para este partido, será un gran evento”.

Sobre su gran temporada, “Gago” expresó: “Han sido meses bastante duros, es mi primer año jugando en el circuito con los mejores, pero estas semanas vienen bien, entrenando de cara los que va a ser China (gira asiática por Chengdu, Beijing y Masters 1.000 de Shanghai)”.

Además, admitió: “Se echa de menos un torneo ATP en Chile. Crecí viendo el ATP de Viña, siempre fui. Ahora que estamos ahí con el ránking para poder jugar un torneo de esa categoría, se echa de menos. Es algo en que no podemos hacer nada al respecto. Ojalá vuelva lo antes posible, no hay muchas oportunidades de jugar en Chile y este año no tuvimos Copa Davis. Ojalá en cuanto al tema ATP, tenerlo de vuelta”.

Por su lado, Jarry comentó: “Este año, en cuanto a resultados, no ha sido tan buen como el pasado, pero he crecido muchísimo en lo personal y eso me deja más tranquilo y lo paso mejor”.

Por último, sobre las series contra Argentina y Alemania por las Finales de la Copa Davis en Madrid, Garin dijo: “Nos hace mucha ilusión. Quedan torneos antes de la Davis, es un lindo desafío”. A su vez, “Nico” sostuvo: “Tenemos buenas posibilidades“.