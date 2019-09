El importante reconocimiento que recibió Marcelo Bielsa en los premios The Best

El entrenador argentino Marcelo Bielsa y el Leed United de Inglaterra, se llevaron uno de los premios más emotivos en la ceremonia The Best, que se realizó en Milán, Italia, donde el ex DT de la Roja se llevó el galardón al premio Fair Play.

Resulta que la FIFA valoró que el cuadro del rosarino se dejara hacer un gol en el duelo que disputaron la temporada pasada ante el Aston Villa, luego que el juez del compromiso no paró el partido.

¡Felicitaciones, Marcelo Bielsa y el equipo del Leeds United!#TheBest

Premio Fair Play de la FIFA 2019#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/exbW7U5sJa — #TheBest (@fifacom_es) September 23, 2019

En ese momento, el técnico les dijo a sus jugadores que se dejaran hacer un gol ya que para él las condiciones de igualdad no estaban dentro del campo de juego, lo que fue aplaudido por todos y se llevó este emblemático premio.

Cabe señalar que, Marcelo Bielsa, fiel a su estilo bajo perfil, no quiso asistir a la ceremonia en la ciudad de la moda y en su representación, participaron los jugadores del Leed United.