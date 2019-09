La reacción en Argentina por el voto de Gary Medel a Messi en premios The Best

Gary Medel no le guarda rencor a Lionel Messi por el duro encontrón que tuvieron en el duelo entre Chile y Argentina por el tercer lugar de la Copa América de Brasil, donde ambos fueron expulsados. Y quedó demostrado en los premios The Best de la FIFA.

Es que el capitán de la Roja votó por el astro trasandino, quien se quedó con el galardón al mejor jugador de la temporada.

La votación no dejó indiferente a la prensa argentina. Por ejemplo, el diario Olé tituló: “¡Lo eligió Medel, el que lo provocó en la Copa América!”.

“Gary Medel, el capitán de Chile, el mismo que se peleó mal con Lionel en el partido por el tercer puesto en la Copa América, también lo puso primero. Segundo: Ronaldo. Tercero, Van Dijk”, agregó el medio.

En tanto, TyC Sports publicó: “Medel, sin rencores”, y añadió que “el chileno puso a Leo como su primer elegido”.

Consignar que a diferencia del “Pitbull”, el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, no incluyó entre sus votos al jugador del Barcelona, y los medios trasandinos aseguraron que el DT colombiano fue uno de los que “le dio la espalda” y que lo “obviaron”.