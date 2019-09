Hernán Caputto confirmó restricción del shampoo: "No debe sacarnos del foco principal"

La crisis de Universidad de Chile pasó del plano futbolístico al económico, pues este miércoles se conoció que la dirigencia de Azul Azul restringió el shampoo al plantel y funcionarios como una de las medidas por el delicado momento monetario del club.

El técnico de los estudiantiles, Hernán Caputto, confirmó la determinación y dijo esperar que no les afecte en su objetivo de alejarse de la zona de descenso en el Campeonato Nacional.

“Son situaciones que no manejamos nosotros, sino que corresponde a los directivos. A veces en situaciones extremas se toman decisiones y no queda más que acatarlas“, reconoció el ex DT de la Roja Sub 17 en diálogo con el sitio Redgol.

“Independiente de las razones o las formas, es la realidad y hay que asumirla como asumimos la posición actual en la tabla, que es lo que estamos peleando y también tenemos que hacernos cargos de la realidad y afrontarla como es debido. Esperamos que las cosas externas no nos dificulten, digo externas porque no tienen que ver con los partidos o con el fútbol, pero sí son internas porque son del club”, añadió el estratego.

En la misma línea, completó: “Esto no debe sacarnos del foco principal que es dentro del campo. Es un tema que sí lo hemos conversado y los jugadores están tranquilos y lógicamente se verá cuando haya que conversarlo, como diferentes cosas externas”.

