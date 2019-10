DT de Colombia: "En los últimos tres partidos Chile ha sido mejor que nosotros"

El amistoso de este sábado frente a la selección chilena en Alicante, España (13:00 horas de nuestro país), asoma como una especie de revancha para Colombia por la eliminación frente a la Roja en los cuartos de final de la pasada Copa América de Brasil.

En ese sentido, el técnico del cuadro cafetalero, Carlos Queiroz, aseguró que será un “desafío” enfrentar a un rival que ha sido mejor que ellos en los últimos partidos.

“Los resultados hablan. En los últimos tres partidos han sido mejor que nosotros, nos han eliminado. Hay que reconocerlo. No podemos seguir haciendo las mismas cosas del pasado. Hay que cambiar”, reconoció el estratego portugués.

Además, le restó importancia al hecho de no tener para esta fecha FIFA de octubre a sus máximas figuras como Radamel Falcao y James Rodríguez, y que debe contar con todos sus principales jugadores para las Clasificatorias para el mundial de Qatar 2022.

“Tengo la ilusión de tener listos los mejores jugadores cuando el partido valga tres puntos. En ese momento nos jugaremos la vida y hay que tomar decisiones para intentar hacer las cosas bien. No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión. Además, no sería respetuoso para otros jugadores. No es verdad que James me haya pedido no venir“.

Aton Chile