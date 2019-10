Gustavo Quinteros quiere el triplete en 2019: "Buscaremos ganar todo lo que se pueda"

A diferencia del título del Campeonato Nacional, el cual parece tenerlo prácticamente en el bolsillo, a Universidad Católica se le complicó la Copa Chile con la derrota por 2-1 frente a Unión La Calera en la ida de los cuartos de final.

Sin embargo, el técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros, confía en poder revertir la serie en la revancha de este sábado frente a los “cementeros”, a las 20:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, para así poder seguir peleando en todos los frentes.

“Sirve como una motivación extra. Siempre pensamos en eso, tratar de buscar ganar todo lo que se pueda ganar, pensando partido tras partido. Tengo un grupo de jugadores muy ganadores y profesionales que siempre van en busca de más”, reconoció el DT en la conferencia de prensa de este jueves.

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato. Vamos a tener que jugar al máximo de nuestras condiciones para revertir la llave. Va a ser muy complicado, es un equipo que intenta jugar siempre muy bien, con muy bien pie. Trataremos de hacer lo posible para mantener estas actuaciones de los últimos partidos que fueron muy muy buenos y ojala que pidamos estar precisión y contundentes a la horade definir”, añadió el ex seleccionador de Ecuador.

Además, se refirió a su ausencia en la banca debido a la expulsión que sufrió en la ida por insultos al cuerpo arbitral: “Es feo estar afuera, me produce un poco de angustia no estar ahí. Uno dentro del campo se siente más cercano al jugador. No tengo dudas que mis asistentes lo harán de buena manera pero a mí me gustaría estar ahí y hablar directamente con los jugadores”.

Respecto a las ausencias de César Pinares y Alfonso Parot, quienes se encuentran en España con la Roja por los amistosos ante Colombia y Guinea, dijo: “Tenemos que tener esa opción de reemplazar a los convocados por la Selección. Estamos muy bien y podríamos cambiar el sistema, pero hemos entrenado manteniendo un esquema que con el que ya venimos jugando hace mucho tiempo”.

Por último, sobre la posible inclusión de Diego Buonanotte como titular, Quinteros expresó: “El único inconveniente es que no puede jugar como interior y como extremo también le cuesta un poco. Es un gran mediapunta y es su mejor posición. Cada vez que nosotros cambiamos el sistema siempre juega”.

