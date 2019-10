Orellana: "Veo mucha juventud en la Roja, son chicos que tienen mucha ilusión"

Un buen presente es el que vive Fabián Orellana en España. El “Poeta” es la principal figura del Eibar y es el actual goleador del club en la Liga. Su buen rendimiento fue premiado con una nominación a la selección chilena y tuvo la oportunidad de sumar minutos como titular ante Colombia en el empate sin goles del sábado.

El extremo nacional se reencontró con sus antiguos compañeros y también con la nueva sangre de la Roja. El ex Audax Italiano destacó a los jugadores llamados a ser el recambio de la “Generación Dorada”.

“Lo veo bien al equipo. Es mi primera convocatoria y veo mucha juventud, chicos con mucha ilusión. Está la base de lo que se venía manteniendo y creo que nos irá muy bien (en las clasificatorias)”, afirmó el “Histórico” en conversación con el sitio oficial de la selección.

También fue consultado por los recuerdos que tiene sobre el recordado gol que anotó a Argentina hace once años. El delantero manifestó: “Fue un momento lindo, era el primer partido como titular con la selección adulta. Me acuerdo que concentré con Emilio Hernández, donde pasamos una noche complicada por el nerviosismo. Era el debut, pero él me ayudó mucho”.

“Era complicado jugar contra Argentina y era un debut difícil. Después salió todo bien, tuve la suerte de marcar, de haber ganado y de que los chilenos pudieran disfrutar el primer triunfo por los puntos ante Argentina”, añadió.

Respecto al nivel mostrado en el cuadro armero, Orellana comentó: “Es un momento muy lindo el que estoy pasando. El equipo está muy bien, nos costó al principio, pero estamos cogiendo el ritmo a lo que quiere el entrenador. Nos están saliendo las cosas y feliz por llevar tres goles”.

Cabe recordar que la ANFP confirmó que Fabián Orellana fue liberado del combinado nacional por decisión del cuerpo técnico, por lo que no será parte del duelo contra Guinea en Alicante.

M.C. / ATON Chile