Leiva y victoria sobre Haití: "Teníamos una carga emocional pesada"

El entrenador de la Sub 17 de la Selección chilena, Cristian Leiva, comentó la victoria de sus dirigidos sobre Haití por 4 a 2, la que le deja al equipo a puertas de la clasificación a octavos de final del Mundial de Brasil 2019.

Leiva no ocultó su alegría por el triunfo y la ambición exhibida de cara al arco rival: “Hay muchas cosas por mejorar, pero hay algo que le dije a los muchachos que tuvieron el valor de cuando se equivocaron, lo siguieron intentando, y eso a esta edad es muy importante”.

“Valoramos mucho el triunfo, teníamos una carga emocional pesada, por 22 años que no se ganaba un partido en el extranjero, también había una carga de no marcar un gol en el partido anterior y hoy hicimos cuatro”, agregó el estratega.

Además, el DT de la Rojita explicó que saldrán a ganar ante Corea del Sur el sábado, pese a que con un empate aseguran el cupo a octavos: “Nos queda el último partido con la posibilidad cierta de clasificar. Nosotros tenemos que buscar siempre hacia adelante, fuimos a buscar en todo momento y no especulamos. Vamos a ir a buscar este partido con Corea”.

Quien también entregó sus sensaciones después de vencer a Haití fue el lateral izquierdo David Tati. El jugador de Colo Colo indicó: “Somos un equipo muy unido, peleamos cada balón como si fuera el último, somos un equipo guerrero“.

“Me lo estaba esperando por todo lo que había pasado este año, me dieron la oportunidad y lo hice bien; me costó, igual me sentía un poco ahogado, pero es cosa del partido. Haití era un rival complicado, tienen buen juego, son fuertes. Ahora ante Corea vamos a salir a ganar, es nuestra mente, tenemos convicción en lo que hacemos”, agregó el joven futbolista.

ATON Chile.