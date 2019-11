Erick Pulgar se luce en Italia y aparece en el once ideal de octubre de la Serie A

El mediocampista chileno Erick Pulgar es parte de la oncena ideal del mes de octubre en la Serie A del fútbol italiano, debido a sus destacadas presentaciones con la camiseta de la Fiorentina.

El seleccionado nacional ha dicho presente en todos los compromisos del cuadro violeta en la presente temporada del Calcio, convirtiéndose en el jugador que más kilómetros recorre (11 km/partido) en el campeonato.

Además, el ex Deportes Antofagasta, Universidad Católica y Bologna se convirtió rápidamente en pieza fundamental en el andamiaje del entrenador Vincenzo Montella, siendo responsable además de las pelotas detenidas.

Pulgar suma tres goles en la presente campaña, todos de lanzamiento penal, y con su entrega se ha ganado cada vez más el cariño de la afición del elenco de Florencia.

El once está compuesto con Gabriel (Lecce); Candreva (Inter), Smalling (AS Roma), Koulibaly (Napoli), Hernández (AC Milán); Berardi (Sassuolo), Pulgar (Fiorentina), Gómez (Atalanta), Boga (Sassuolo); Milik (Napoli) y C. Ronaldo (Juventus).

Tras 11 fechas, Fiorentina se ubica en el octavo lugar de la tabla de la Serie A con 16 unidades.