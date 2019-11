Valber Huerta: "Si paralizamos el fútbol es porque lo más importante es lo que pasa en el país"

Pasan las semanas y todavía no puede regresar la acción del fútbol chileno debido a la delicada situación que se vive en el país por la crisis político-social. Sin embargo, los futbolistas nacionales siguen manifestando que la actividad no retorne hasta que todo vuelva a la normalidad.

Ahora fue el defensa de Universidad Católica Valber Huerta el que dio a conocer su opinión respecto a las manifestaciones sociales.

“Vengo de una familia que comenzó con muy pocos recursos, una familia de campo. Somos cuatro hermanos, entonces siempre nos costó. No podemos estar ajenos a lo que está pasando, apoyamos mucho la causa”, reconoció en entrevista con El Mercurio.

“Si hemos paralizado el fútbol tres semanas es porque lo más importante es lo que está pasando en el país. Hacer algo que le quite la importancia a eso no es la forma. Si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debería jugar y deberían continuar las manifestaciones”, añadió el zaguero.

Sobre la reanudación del Campeonato Nacional y la opción de gritar campeón anticipadamente en el clásico ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo, el defensor sostuvo: “Hay que estar enfocados, seguimos con la misma confianza y las mismas ganas de salir campeones. No está cerrado esto, hay que ir partido a partido. Si viene el partido ante Colo Colo hay que trabajar para ganarlo”.

Por último, sobre sus proyecciones en el conjunto cruzado, Huerta dijo: “Firmé un contrato largo a principios de año y si las cosas siguen dando bien, vamos a continuar, con las ganas de hacer un buen torneo internacional el próximo año”.

