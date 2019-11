Aseguran que Jorge Sampaoli quiere a Jorge Valdivia para Santos 2020

Jorge Sampaoli quiere luchar por la Copa Libertadores el 2020. Con el Santos marcha tercero en la Serie A brasileña a siete fechas del final, por lo que su participación en el certamen continental está casi asegurada.

Sin embargo, el casildense sabe que necesita reforzar al Peixe y puso sus ojos sobre un volante chileno. Según indicó La Cuarta, el estratega argentino le exigió a la dirigencia del club fichar a Jorge Valdivia para a próxima temporada.

Incluso, el citado matutino aseguró que Sampaoli amenazó al timonel del conjunto paulista de abandonar la institución en caso de no poder contratar al “Mago” para la próxima temporada.

Valdivia termina contrato con Colo Colo en diciembre y aún no renueva, en medio de lesiones y polémicas que lo han mantenido lejos de la cancha durante el año. Y de momento, no ha existido algún acercamiento desde Blanco y Negro con el ex Palmeiras, por lo que su arribo al cuadro de Pelé sería completamente viable.