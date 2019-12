Aseguran que la U quiere jubilar a Johnny Herrera y le ofreció cargo administrativo para que continúe en el club

Con el fin de la temporada 2019, el portero Johnny Herrera deberá buscar nuevos horizontes en su carrera deportiva. La mala relación que tiene con los dirigentes de Universidad de Chile, provocó que, al parecer, esta sea su última campaña con la U.

A pesar que hace una semana, el Samurái Azul aseguró en Deportes en Agricultura que “hay cosas más importantes que mi término de contrato con la U. Aunque me duela. No sé va a pasar y me han llegado otros ofrecimientos, pero en la U no me ha llamado nadie”.

Este lunes la cosa habría cambiado, ya que según La Tercera Azul Azul le ofreció un cargo administrativo al jugador más ganador de la historia del cuadro azul, algo que la concesionaria estaría esperando un inminente retiro.

De esta manera, todavía no se sabe qué pasará con el futuro de Herrera, quien a todas luces quiere seguir jugando por un tiempo más.