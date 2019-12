El mediocampista Matías Fernández ya comienza a despedirse del Junior de Barranquilla, cuadro al que arribó en febrero de este 2019, pero en el que ha vivido todo un calvario por las constantes lesiones.

Es que la partida del volante chileno parece ser inminente ante las palabras del técnico del cuadro “Tiburón”, Julio Comesaña, sobre si tiene en sus planes al ex seleccionado criollo.

“A mí me habría gustado tener a un Matías Fernández jugando siempre, trabajando normalmente, pero no podemos tener a un jugador por lo que fue, si no por lo que es. Y en ese sentido, no podemos tomar una decisión favorable en ese aspecto”, reconoció el DT en diálogo con el portal En Cancha.

Sobre el rendimiento del calerano, el estratego sostuvo: “Cuando llegué, Matías estaba lesionado, no había jugado casi nada y con un rendimiento que no era lo que el club esperaba de él. Después tuvo una lesión muscular bastante larga, no pudo tener una preparación buena, y luego de mucho tiempo logró recuperarse y recién pude ver al Matías que alguna vez conocí en la Selección chilena, con una gran experiencia, con gran remate y siendo un gran pasador. Lastimosamente, la alegría duró 10 minutos, ya que en un giro, sin que lo golpearan, se lastimó el tobillo y hasta el día de hoy no ha podido jugar, volviendo hace muy poco a los entrenamientos”.

Respecto a si le prohibieron hacer trabajo con balón, Comesaña comentó: “Matías estuvo haciendo trabajo diferenciado, no participó en nada que tenga enfrentamiento o de posición y ahora que está en condiciones de hacerlo, realmente no quiero correr ningún riesgo con él, ya que volverse a lesionar ahora finalizando su contrato, me parece que no tiene sentido. Además, no pondré a jugar una final a un futbolista ha jugado muy poco durante la temporada, sería una irresponsabilidad de mi parte con el equipo y con el jugador“.