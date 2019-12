Con el término anticipado de la temporada 2019, la mayoría de los clubes nacionales comenzó a planificar el próximo año respecto a la conformación de sus planteles.

En ese sentido, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aclaró que en Colo Colo serán austeros con el tema de los fichajes, al definir un presupuesto cercano a los tres millones de dólares para el 2020.

“Prefiero saber que quizás no vamos a ser un equipo ultra estelar, pero sí vamos a ser un equipo ultra responsable. Entiendo que eso algunos no lo entiendan, pero hay que comprender que es la filosofía que tiene que regir a las organizaciones”, expresó el otrora presidente de la ANFP.

“A mí me encantaría traer a lo mejor de lo mejor, a quién no; pero al final también hay que pagarles. Yo estoy seguro que Mario (Salas) está cien por ciento de acuerdo, específicamente no se le ha hablado, pero estoy seguro. Porque cuando a un jugador no se le paga, el que más resiente eso es el técnico que tiene que enfrentar a los jugadores día a día”, añadió el antofagastino.

Además, el dirigente se refirió a los dichos de Jorge Valdivia, quien dijo que mientras no negocien su renovación en los albos escuchará ofertas de otros clubes: “Esas declaraciones no dan ni para presión. Presión era cuando (Julio) Montero Castillo le metía un planchazo al ‘Tito’ (Alberto) Fouillioux, eso es presión. Esto son solo declaraciones. Se habrá entretenido declarando y está bien, es parte del juego”.

Aton Chile