Jorge Acuña, ex futbolista chileno que jugó con la Roja y sumó pasos por equipos de la liga holandesa y sudafricana, concedió una entrevista al programa “Sin Barrera” de CDF, donde recordó una vida de excesos que lo fueron alejando del profesionalismo.

“El hecho de no cuidarme y no tener como prioridad el estar dentro de una cancha me llevó a fracasar. Me porté muy mal, siento que se me cerraron las puertas”, contó Acuña al programa que se emitirá este lunes, donde además se refirió a su breve paso por la U.

El ex volante fue despedido del cuadro laico en el 2007 tras no asistir a una práctica, luego de salir de fiesta durante la noche anterior. “Anduve muy mal. Me dediqué más a salir que a entrenar. Fue el fracaso más grande de mi carrera. El alcohol me cagó (sic). No tengo miedo de reconocerlo. En los últimos años de carrera no jugaba contra el 10 o el 8 del otro equipo, jugaba contra mis ‘amigos’, los que decían serlo y que me dejaron solo”.

“Un año salí 364 noches seguidas, la vez que no salí en la prensa destacaron: ‘al fin Kike Acuña nos deja descansar’. Fue un año en que lo pasé bien y no pensé que me pudiera afectar. Me empezó a gustar. Salía a la calle y todos me conocían, más que cuando era futbolista. Pero perdí todo, no gané nada”, confesó el retirado futbolista.

Actualmente, “Kike” es técnico de las divisiones inferiores de Unión San Felipe y en más de una ocasión ha exhibido su interés por dirigir a la adulta de algún equipo profesional.

ATON Chile