Sebastián Beccacece podría reencontrarse con dos chilenos en Argentina

Luego de su mala experiencia en Independiente de Avellaneda, Sebastián Beccacece podría volver a dirigir en Argentina. Víctor Blanco, presidente de Racing Club, confirmó que el ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja está en la lista de candidatos para reemplazar a Eduardo Coudet.

“Beccacece es un técnico que me gusta, ha estado en la Selección también aunque no era el principal. Su pasado en Independiente no pesa… Si Diego (Milito, gerente deportivo) puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco”, sostuvo el directivo.

Además del ex entrenador de Defensa y Justicia, la “Academia” también baraja las opciones de Diego Dabove (Argentinos Juniors), Luis Zubeldía (Lanús), y Jorge Sampaoli, quien se encuentra en un litigio con Santos de Brasil. De hecho, el casildense viajó a Argentina para hablar con los dirigentes.

“Sampaoli si viajó. No hubo tantos candidatos porque le dimos prioridad a lo que estamos jugando. A partir de lunes vamos a buscar técnico. Hay varios que seguramente Milito tiene y algunos ya se han reunido”, complementó.

En caso de que se concrete la llegada de Sebastián Beccacece, se reencontrará con dos viejos conocidos: Marcelo Díaz y Eugenio Mena. A ambos los tuvo en los exitosos procesos con Universidad de Chile (2011-2012) y la Roja (2012-2016).